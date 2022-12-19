Астрономы пытаются определить, как может закончиться жизнь на Земле
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Астрономы впервые определили планету, которая двигается по спирали к катастрофическому столкновению со своим солнцем, что потенциально дает представление о том, как однажды может закончиться жизнь на Земле, информирует УНН.
Детали
В новом исследовании опубликованном в Astrophysical Journal Letters, высказаны надежды, что экзопланета Kepler-1658b поможет пролить свет на то, как миры умирают по мере старения их звезд.
Kepler-1658b, которая находится на расстоянии 2600 световых лет от Земли, известна как планета "горячий Юпитер".
Согласно исследованию, вращение Kepler-1658b вокруг своей звезды занимает менее трех дней и становится короче примерно на 131 миллисекунду в год.
"Если она продолжит двигаться по спирали к своей звезде с наблюдаемой скоростью, планета столкнется со своей звездой менее чем через три миллиона лет", - сказал Шреяс Виссапрагада, доктор Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и ведущий автор исследования.
"Это первый раз, когда мы наблюдаем прямое свидетельство того, что планета движется по спирали к своей эволюционировавшей звезде", - сказал он AFP.
Эволюционировавшая звезда вступила в "субгигантскую" фазу звездного жизненного цикла, когда она начинает расширяться и становиться ярче.
Орбита Kepler-1658b сокращается из-за приливов, подобно тому, как земные океаны поднимаются и опускаются каждый день. Это гравитационное тяготение может работать в обе стороны – например, Луна очень медленно удаляется от Земли по спирали.
Виссапрагада заметил, что "приблизительно через пять миллиардов лет Солнце превратится в красную гигантскую звезду".
По его словам, хотя процессы, вызванные приливами и отливами, наблюдаемые на Kepler-1658b, "приведут к уменьшению орбиты Земли в направлении Солнца", этот эффект может быть уравновешен тем, что Солнце теряет массу.
"Окончательная судьба Земли несколько непонятна", - добавил он.
Добавим
Kepler-1658b была первой экзопланетой, когда-либо наблюдавшейся космическим телескопом Kepler, который был запущен в 2009 году. Однако потребовалось почти десятилетие работы, прежде чем существование планеты было подтверждено в 2019 году.
За 13 лет астрономы смогли наблюдать медленное, но неуклонное изменение орбиты планеты.