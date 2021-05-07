Астрономам вдалося зафіксувати китайську ракету, яка вийшла з під контролю і падає на Землю

Деталі

Так, під час отримання зображень ступінь ракети перебувала приблизно в 700 км від телескопа. Зазначається, що падаючий об’єкт вагою 22 тонни, 30 метрів в довжину і 5 метрів завширшки, навряд чи може завдати серйозні пошкодження. Орієнтовний час його входження в атмосферу Землі — 9 травня 2021 року в 2:34 за Всесвітнім координованим часом (UTC) ± 21 годині (5:34 за Києвом).

Астрономи також збираються запустити онлайн-трансляцію падаючого космічного тіла 8 травня.



Інший любитель астрономії під ніком Agena, напередодні виклав на YouTube відео з ступінню, що перекидається. Зйомка була зроблена за допомогою камери Nikon 50mm (F1.4) 5 травня.

Китай каже, що уламки навряд чи заподіють шкоду

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив раніше, що Китай уважно стежить за поверненням ракети, і що більшість її компонентів згорять при повторному вході в атмосферу.



“Імовірність того, що цей процес завдає шкоди Землі, вкрай мала”, — наводить слова дипломата видання Reuters.

Нагадаємо

29 квітня Китай успішно запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b (“Чанчжен-5В”) масою 22 тонни.



Головна ступінь ракети також вийшла на орбіту, тепер вона вийшла з під контролю та повертається на Землю. Очікується, що об’єкт може впасти на Землю в період з 8 по 10 травня.