Астрономам удалось запечатлить китайскую ракету, которая вышла из под контроля и падает на Землю
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Астрономам из Virtual Telescope Project удалось сделать изображение китайской ракеты Long March 5B (“Чанчжэн-5В”), которая вышла из-под контроля и вскоре может упасть на Землю, передает УНН.
Детали
Так, во время получения изображений ступень ракеты находился примерно в 700 км от телескопа. Отмечается, что падающий объект весом 22 тонны, 30 метров в длину и 5 метров в ширину, вряд ли может нанести серьезные повреждения. Ориентировочное время его вхождения в атмосферу Земли — 9 мая 2021 года в 02:34 по Всемирному координированному времени (UTC) ± 21 час (05:34 по Киеву).
Астрономы также собираются запустить онлайн-трансляцию падающего космического тела 8 мая.
Другой любитель астрономии под ником Agena, накануне выложил на YouTube видео с “кувыркающейся” ступенью. Сьемка была сделана с помощью камеры Nikon 50mm (F1.4) 5 мая.
Китай говорит, что обломки вряд ли причинят вред
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил ранее, что Китай внимательно следит за возвращением ракеты, и что большинство ее компонентов сгорят при повторном входе в атмосферу.
“Вероятность того, что этот процесс причинит вред Земле, крайне мала”, — приводит слова дипломата издание Reuters.
Напомним
29 апреля Китай успешно запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5b (“Чанчжэн-5В”) массой 22 тонны.
Главный ступень ракеты также вышел на орбиту, теперь он вышел из под контроля и возвращается на Землю. Ожидается, что объект может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая.