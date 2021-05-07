Астрономам удалось запечатлить китайскую ракету, которая вышла из под контроля и падает на Землю

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 55671 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 137811 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 141311 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 205918 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 242733 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143563 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134703 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 218208 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125718 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185036 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 147878 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 115106 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 119114 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 128059 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 62495 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 242732 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 218207 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 375281 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 341772 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 325763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 62495 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 128059 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 115106 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 205918 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 149759 просмотра
Актуальное
Астрономам удалось запечатлить китайскую ракету, которая вышла из под контроля и падает на Землю

Астрономам удалось запечатлить китайскую ракету, которая вышла из под контроля и падает на Землю

Киев  •  УНН

 • 29054 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Астрономам из Virtual Telescope Project удалось сделать изображение китайской ракеты Long March 5B (“Чанчжэн-5В”), которая вышла из-под контроля и вскоре может упасть на Землю, передает УНН.

Детали

Так, во время получения изображений ступень ракеты находился примерно в 700 км от телескопа. Отмечается, что падающий объект весом 22 тонны, 30 метров в длину и 5 метров в ширину, вряд ли может нанести серьезные повреждения. Ориентировочное время его вхождения в атмосферу Земли — 9 мая 2021 года в 02:34 по Всемирному координированному времени (UTC) ± 21 час (05:34 по Киеву).

Астрономы также собираются запустить онлайн-трансляцию падающего космического тела 8 мая.

Другой любитель астрономии под ником Agena, накануне выложил на YouTube видео с “кувыркающейся” ступенью. Сьемка была сделана с помощью камеры Nikon 50mm (F1.4) 5 мая.

Китай говорит, что обломки вряд ли причинят вред

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил ранее, что Китай внимательно следит за возвращением ракеты, и что большинство ее компонентов сгорят при повторном входе в атмосферу.

“Вероятность того, что этот процесс причинит вред Земле, крайне мала”, — приводит слова дипломата издание Reuters.

Напомним

29 апреля Китай успешно запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5b (“Чанчжэн-5В”) массой 22 тонны.

Главный ступень ракеты также вышел на орбиту, теперь он вышел из под контроля и возвращается на Землю. Ожидается, что объект может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы