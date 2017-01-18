Астронавт показав Везувій із космосу

"Вулкан Везувій, безумовно, вражаюче виглядає з космосу, але місто Неаполь, не здається таким же вражаючим", - написав він.

Як повідомляв УНН, видання Nature опублікувало кращі наукові знімки 2016 року, включаючи фотографії космосу, полярного сяйва та вражаючих одноклітинних.