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Астронавт показав Везувій із космосу

Астронавт показав Везувій із космосу

Київ • УНН

 • 18839 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Астронавт Європейського космічного агентства Томас Пескет опублікував знімок з космосу вулкан Везувій. Фото він опублікував на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Вулкан Везувій, безумовно, вражаюче виглядає з космосу, але місто Неаполь, не здається таким же вражаючим", - написав він.

Як повідомляв УНН, видання Nature опублікувало кращі наукові знімки 2016 року, включаючи фотографії космосу, полярного сяйва та вражаючих одноклітинних.

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