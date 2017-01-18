Астронавт показав Везувій із космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Астронавт Європейського космічного агентства Томас Пескет опублікував знімок з космосу вулкан Везувій. Фото він опублікував на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вулкан Везувій, безумовно, вражаюче виглядає з космосу, але місто Неаполь, не здається таким же вражаючим", - написав він.
Як повідомляв УНН, видання Nature опублікувало кращі наукові знімки 2016 року, включаючи фотографії космосу, полярного сяйва та вражаючих одноклітинних.