Астронавт показал Везувий из космоса

"Гора Везувий, безусловно, впечатляюще выглядит из космоса, но город Неаполь не кажется таким же впечатляющим", - написал он.

Как сообщал УНН, издание Nature опубликовало лучшие научные снимки 2016 года, включая фотографии космоса, полярного сияния и впечатляющих одноклеточных.