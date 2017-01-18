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Астронавт показал Везувий из космоса

Астронавт показал Везувий из космоса

Киев • УНН

 • 18839 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Астронавт Европейского космического агентства Томас Пескет опубликовал снимок из космоса горы Везувий. Фото он опубликовал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Гора Везувий, безусловно, впечатляюще выглядит из космоса, но город Неаполь не кажется таким же впечатляющим", - написал он.

Как сообщал УНН, издание Nature опубликовало лучшие научные снимки 2016 года, включая фотографии космоса, полярного сияния и впечатляющих одноклеточных.

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