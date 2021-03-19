Астролог засмутив: яким знакам зодіаку слід обмежити вживання алкоголю у найближчий місяць

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"У наступному місяці категорично забороняється пити Рибам. У цей час кожна невинна вечірка для них може закінчитися запоєм, адже Сонце в Риби перейшло буквально 15 березня. Також є винятки в цьому місяці - Діви, які по натурі непитущі з виразкою, у разі проблем на роботі або перепадів настрою можуть переборщити з алкоголем", - розповів астролог.

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Разом з цим, Влад Росса назвав і ті знаки зодіаку, у яких в цьому місяці дуже весело і вдало складатимуться "відносини" з алкоголем.

"А ось кому навпаки добре може піти алкоголь - це зодіакальному знаку Рак. Але Скорпіон, наприклад, взагалі може піти в крайність і кинути пити", - зазначив він.

Астролог також обнадіяв Риб тим, що в наступному місяці їм можна буде знову повернутися до вечірок і улюблених коктейлів.

"Рибам в наступному місяці можна буде знову не побоюючись пити: якраз Сонце тільки вийде з Овна. Ось в двадцятих числах квітня буде нормально - можна буде пити", - підсумував Росса.

Відзначимо, що улюблений алкоголь барменів для приготування коктейлів - це горілка. З цією думкою барменів згодні і експерти горілчаного бренду Prime, де раніше пояснили, які властивості зробили саме горілку ідеальною для будь-яких коктейльних поєднань. Там також підкреслили, що в своїй лінійці горілки вони розробили позиції, які найкраще підійдуть для приготування різних коктейлів. "Це PRIME Light і PRIME Superior, які мають м'який смак і дозволяють розкритися іншим складовим коктейлю", - розповіли експерти бренду.

Нагадаємо, раніше астролог розповів, яким коктейлям віддають перевагу різні знаки зодіаку.