Астролог огорчил: каким знакам зодиака следует ограничиться в алкоголе на ближайший месяц

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“В следующем месяце категорически запрещается пить Рыбам. В это время каждая невинная вечеринка для них может закончиться запоем, так как Солнце в Рыбы перешло буквально 15 марта. Также есть исключения в этом месяце — Девы, которые по натуре трезвенники-язвенники, в случае проблем на работе или перепадов настроения могут переборщить с алкоголем”, — рассказал астролог.

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Детали

Вместе с этим, Влад Росса назвал и те знаки зодиака, у которых в этом месяце очень весело и удачно будут складываться “отношения” с алкоголем.

“А вот кому наоборот хорошо может пойти алкоголь — это зодиакальному знаку Рак. Но Скорпион, к примеру, вообще может уйти в крайность и бросить пить”, — отметил он.

Астролог также обнадежил Рыб тем, что в следующем месяце им можно будет снова вернуться к вечеринкам и любимым коктейлям.

“Рыбам в следующем месяце можно будет снова не опасаясь пить: как раз Солнце только выйдет из Овна. Вот в двадцатых числах апреля будет нормально — можно будет пить”, — подытожил Росса.

Отметим, что любимый алкоголь барменов для приготовления коктейлей — это водка. С этим мнением барменов согласны и эксперты водочного брэнда Prime, где ранее объяснили, какие свойства сделали именно водку идеальной для любых коктейльных сочетаний. Там также подчеркнули, что в своей линейке водки они разработали позиции, которые лучше всего подойдут для приготовления различных коктейлей. “Это PRIME Light и PRIME Superior, которые имеют мягкий вкус и позволяют раскрыться другим составляющим коктейля”, — рассказали эксперты бренда.

Напомним, ранее астролог рассказал, какие коктейли предпочитают разные знаки зодиака.