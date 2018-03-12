Ар'єв заявив, що Савченко не було на засіданні політичного комітету в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Нардеп Надія Савченко не була присутня на засіданні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявив народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.
"На Політкомі Савченко сьогодні не було. На Моніторинговий завтра вона не запрошена (цей комітет відбувається завжди in camera і без спеціального запрошення туди потрапити неможливо). З українських питань на моніторинговий запрошені лише Ахтем Чийгоз і Олександра Романцова на обговорення теми захисту кримьких татар", - повідомив Ар'єв.
Нагадаємо, раніше у прес-службі Савченко повідомили, що вона не отримувала повістку на допит у Службі безпеки України, оскільки нардеп знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ.
Завтра, 13 березня, Савченко викликали на допит в СБУ.