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Ар'єв заявив, що Савченко не було на засіданні політичного комітету в ПАРЄ

Київ • УНН

 • 14490 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Нардеп Надія Савченко не була присутня на засіданні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявив народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.

"На Політкомі Савченко сьогодні не було. На Моніторинговий завтра вона не запрошена (цей комітет відбувається завжди in camera і без спеціального запрошення туди потрапити неможливо). З українських питань на моніторинговий запрошені лише Ахтем Чийгоз і Олександра Романцова на обговорення теми захисту кримьких татар", - повідомив Ар'єв.

Нагадаємо, раніше у прес-службі Савченко повідомили, що вона не отримувала повістку на допит у Службі безпеки України, оскільки нардеп знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ.

Завтра, 13 березня, Савченко викликали на допит в СБУ.

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