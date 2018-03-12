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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43776 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48405 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98586 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88899 просмотра

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Арьев заявил, что Савченко не было на заседании политического комитета в ПАСЕ

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Нардеп Надежда Савченко не присутствовала на заседании политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил народный депутат, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.

"На Политкоме Савченко сегодня не было. На Мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет проходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно). Из украинских вопросов в мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова на обсуждение темы защиты кримьких татар", - сообщил Арьев.

Напомним, ранее в пресс-службе Савченко сообщили, что она не получала повестку на допрос в Службе безопасности Украины, поскольку нардеп находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

Завтра, 13 марта, Савченко вызвали на допрос в СБУ.

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