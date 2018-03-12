Арьев заявил, что Савченко не было на заседании политического комитета в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Нардеп Надежда Савченко не присутствовала на заседании политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил народный депутат, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.
"На Политкоме Савченко сегодня не было. На Мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет проходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно). Из украинских вопросов в мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова на обсуждение темы защиты кримьких татар", - сообщил Арьев.
Напомним, ранее в пресс-службе Савченко сообщили, что она не получала повестку на допрос в Службе безопасности Украины, поскольку нардеп находится с рабочим визитом в ПАСЕ.
Завтра, 13 марта, Савченко вызвали на допрос в СБУ.