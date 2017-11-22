Ар'єв про повернення Росії в ПАРЄ: все вирішиться у січні

"Все вирішуватиметься у січні, у разі якщо делегація РФ подаватиметься на реєстрацію на 2018 рік (у 2016-17 вона просто не реєструвалась)," - зазначив голова української делегації у ПАРЄ.

Ар'єв зазначив, що наразі мета прихильників повернення показати РФ, що для них у січні все може скластися без проблем, адже раніше росіяни виставили умову - виключити з регламенту ПАРЄ норму про можливість введення санкцій взагалі. Але до січня ніхто нічого точно не виключатиме з правил ПАРЄ, та й спроба привезти в Копенгаген делегацію Думи провалилась - більшість політичних груп Асамблеї заявили що це недоцільно. Тож розмова про повернення росіян буде йти без росіян, що самому поверненню не дуже сприятиме.

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Крім того він додав, що настрої в ПАРЄ, щодо російського повернення, неоднозначні.

"Зараз далі розмов справа не йде. Поточні дебати в Копенгагені у п‘ятницю мають на меті заміряти температуру в Асамблеї, а не ухвалити якесь рішення. А температура однозначною не є - в жоден бік. Багато хто проти повернення росіян в ПАРЄ без обмежених прав, якщо РФ не зробить суттєвих кроків щодо деескалації агресії проти України. Але є немало і тих, хто керується чемберленівським стилем: піддається на шантаж припинення фінансування і вважає, що можна піти проти принципів, аби була збережена цілісність Ради Європи, хай і ціною руйнування репутації," - повідомив Ар'єв.

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Він додав, що в Копенгаген прилетять Ахтем Чийгоз та Рустем Умеров.