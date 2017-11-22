Арьев о возвращении России в ПАСЕ: все решится в январе

"Все будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год (в 2016-17 она просто не регистрировалась)", - отметил глава украинской делегации в ПАСЕ.

Арьев отметил, что сейчас цель сторонников возвращения показать РФ, для них в январе все может сложиться без проблем, ведь раньше россияне выставили условие - исключить из регламента ПАСЕ норму о возможности введения санкций вообще. Но до января никто ничего точно не будет исключать из правил ПАСЕ, и попытка привезти в Копенгаген делегацию Думы провалилась - большинство политических групп Ассамблеи заявили, что это нецелесообразно. Поэтому разговор о возвращении россиян будет идти без русских, что самому возврату не очень способствует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПАСЕ состоится обсуждение о снятии санкций с России

Кроме того, он добавил, что настроения в ПАСЕ, относительно российского возвращения, неоднозначны.

"Сейчас дальше разговоров дело не идет. Текущие дебаты в Копенгагене в пятницу имеют целью замерить температуру в Ассамблее, а не принять какое-то решение. А температура однозначной не является. Многие против возвращения русских в ПАСЕ без ограниченных прав, если РФ не сделает существенных шагов по деэскалации агрессии против Украины. Но есть немало и тех, кто руководствуется чемберленивським стилем: поддается на шантаж прекращения финансирования и считает, что можно пойти против принципов, чтобы была сохранена целостность Совета Европы, пусть и ценой разрушения Репутации", - сообщил Арьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПАСЕ проголосовала за резолюцию, предусматривающую снятие политических санкций с РФ

Он добавил, что в Копенгаген прилетят Ахтем Чийгоз и Рустем Умеров.