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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29444 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36557 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35888 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100254 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88229 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97633 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124671 просмотра

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Арьев о возвращении России в ПАСЕ: все решится в январе

Арьев о возвращении России в ПАСЕ: все решится в январе

Киев  •  УНН

 • 15136 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

"Все будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год (в 2016-17 она просто не регистрировалась)", - отметил глава украинской делегации в ПАСЕ.

Арьев отметил, что сейчас цель сторонников возвращения показать РФ, для них в январе все может сложиться без проблем, ведь раньше россияне выставили условие - исключить из регламента ПАСЕ норму о возможности введения санкций вообще. Но до января никто ничего точно не будет исключать из правил ПАСЕ, и попытка привезти в Копенгаген делегацию Думы провалилась - большинство политических групп Ассамблеи заявили, что это нецелесообразно. Поэтому разговор о возвращении россиян будет идти без русских, что самому возврату не очень способствует.

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Кроме того, он добавил, что настроения в ПАСЕ, относительно российского возвращения, неоднозначны.

"Сейчас дальше разговоров дело не идет. Текущие дебаты в Копенгагене в пятницу имеют целью замерить температуру в Ассамблее, а не принять какое-то решение. А температура однозначной не является. Многие против возвращения русских в ПАСЕ без ограниченных прав, если РФ не сделает существенных шагов по деэскалации агрессии против Украины. Но есть немало и тех, кто руководствуется чемберленивським стилем: поддается на шантаж прекращения финансирования и считает, что можно пойти против принципов, чтобы была сохранена целостность Совета Европы, пусть и ценой разрушения Репутации", - сообщил Арьев.

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Он добавил, что в Копенгаген прилетят Ахтем Чийгоз и Рустем Умеров.

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