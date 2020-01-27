Артур Палатний про Іллю Киву: він перейшов усі моральні та законні межі

Ілля Кива, відомий офіційною довідкою про психічні розлади, неадекватною поведінкою і сумнівною біографією, дозволяє собі дискредитувати патріотів України. Наприклад, генерала Миколу Паламарчука.

"Пан Кива, який за час свого депутатства не запам'ятався нічим, крім неадекватності, дозволяє собі принижувати справжнього професіонала і патріота, який в минулому скликанні був ініціатором не одного законопроекту, спрямованого на поліпшення функціонування системи правоохоронних органів держави", - пише Палатний.

Коментуючи звинувачення і погрози на свою адресу, Палатний заявив, що йому нічого приховувати і свою позицію він озвучував в ЗМІ десятки разів. "Його тези не нові і вже дуже "заїжджені" - щодо клубу "Ріо". Я неодноразово прямо відповідав на ці питання, ніколи не ховаючись і не змінюючи свою позицію".

На думку Палатного, Кива виконує замовлення людей, пов'язаних з режимом Януковича: переляканий "артист розважального жанру" діє за сценарієм. "За поливанням вигаданим брудом настане цілком реальна відповідальність. Нас вже пробували "мочити" прислужники Януковича - не вийшло. Чи не вийде і зараз. Різниця тільки в тому, що коли вони будуть тікати, а вони будуть, то сідаючи в свої літаки, ми не дамо нікому з негідників, колаборантів і зрадників так просто вилетіти з України. Це я вам обіцяю", - заявив Палатний.