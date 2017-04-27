"Арсенал" переміг "Лестер" у перенесеному поєдинку АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Лондонський "Арсенал" дотиснув чинного чемпіона Англії "Лестер" у відкладеному матчі 28-го туру АПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У першому таймі після удару Мареза в ефектному сейві виручив лондонців Петр Чех. "Каноніри" відповіли дальнім пострілом в поперечину у виконанні Алексіса Санчеса.
Єдиний гол у матчі відбувся на 86 хвилині, коли в свої ворота забив Роберт Хут - 1:0.
Зазначимо, що "Арсенал" набрав 60 очок і вийшов на шосте місце в АПЛ. У "Лестера" 37 балів - 15-е місце, і лише 6 очок відділяє команду від зони вильоту.
Нагадаємо, "Арсенал" обіграв "Манчестер Сіті" у півфіналі Кубка Англії.