"Арсенал" победил "Лестер" в перенесенном поединке АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Лондонский "Арсенал" дожал действующего чемпиона Англии "Лестер" в отложенном матче 28-го тура АПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В первом тайме после удара Мареза в эффектном сейве выручил лондонцев Петр Чех. "Канониры" ответили дальним выстрелом в перекладину в исполнении Алексиса Санчеса.
Единственный гол в матче состоялся на 86 минуте, когда в свои ворота забил Роберт Хут - 1:0.
Отметим, что "Арсенал" набрал 60 очков и вышел на шестое место в АПЛ. В "Лестера" 37 баллов - пятнадцатое место, и только 6 очков отделяет команду от зоны вылета.
Напомним, "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии.