«Арсенал» оформив Зінченка у «Манчестер Сіті» за 36 млн доларів

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Зінченко підписав «довгостроковий контракт» з «канонірами».

«Арсенал» також придбав Маркіньоса, Метта Тернера та Фабіо Вієйру у поточному трансферному вікні.

Зінченко, який провів 52 матчі за збірну України, провів 128 матчів за «Сіті» після переходу у 2016 році, але минулого сезону провів лише 15 матчів у Прем'єр-лізі.

Він чотири рази вигравав Прем'єр-лігу та Кубок Ліги, а також один раз виграв Кубок Англії.

Зінченко вже приєднався до «Арсенала» у їхньому передсезонному турі в Орландо.