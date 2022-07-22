«Арсенал» оформив Зінченка у «Манчестер Сіті» за 36 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У п'ятницю "Арсенал" підписав українського захисника Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" на суму 36 мільйонів доларів, передає УНН з посиланням на AFP.
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Зінченко підписав «довгостроковий контракт» з «канонірами».
«Арсенал» також придбав Маркіньоса, Метта Тернера та Фабіо Вієйру у поточному трансферному вікні.
Зінченко, який провів 52 матчі за збірну України, провів 128 матчів за «Сіті» після переходу у 2016 році, але минулого сезону провів лише 15 матчів у Прем'єр-лізі.
Він чотири рази вигравав Прем'єр-лігу та Кубок Ліги, а також один раз виграв Кубок Англії.
Зінченко вже приєднався до «Арсенала» у їхньому передсезонному турі в Орландо.