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"Арсенал" оформил Зинченко в "Манчестер Сити" за 36 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В пятницу "Арсенал" подписал украинского защитника Александра Зинченко из "Манчестер Сити" на сумму 36 миллионов долларов, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Зинченко подписал «долгосрочный контракт» с «канонирами».

«Арсенал» также приобрел Маркиньоса, Мэтта Тернера и Фабио Виейру в текущем трансферном окне.

Зинченко, который провел 52 матча за сборную Украины, провел 128 матчей за «Сити» после перехода в 2016 году, но в прошлом сезоне провел только 15 матчей в Премьер-лиге.

Он четырежды выигрывал Премьер-лигу и Кубок Лиги, а также один раз выиграл Кубок Англии.

Зинченко уже присоединился к «Арсеналу» в их предсезонном туре в Орландо.

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