"Арсенал" оформил Зинченко в "Манчестер Сити" за 36 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В пятницу "Арсенал" подписал украинского защитника Александра Зинченко из "Манчестер Сити" на сумму 36 миллионов долларов, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Зинченко подписал «долгосрочный контракт» с «канонирами».
«Арсенал» также приобрел Маркиньоса, Мэтта Тернера и Фабио Виейру в текущем трансферном окне.
Зинченко, который провел 52 матча за сборную Украины, провел 128 матчей за «Сити» после перехода в 2016 году, но в прошлом сезоне провел только 15 матчей в Премьер-лиге.
Он четырежды выигрывал Премьер-лигу и Кубок Лиги, а также один раз выиграл Кубок Англии.
Зинченко уже присоединился к «Арсеналу» в их предсезонном туре в Орландо.