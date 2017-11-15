Армія Зімбабве захопила держтелерадіокомпанії в столиці країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Армійські підрозділи увійшли до столиці Зімбабве Хараре і захопили державну мовну компанію в середу після того, як правляча партія 93-річного президента Роберта Мугабе "ЗАНУ-ПФ" звинуватила главу військових в зраді. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Через добу після того, як воєначальник Костянтин Чівенга пригрозив втрутитися, щоб припинити чистку рядів своїх союзників в ZANU-PF Мугабе, репортер видання повідомив про бронетранспортери на головних дорогах навколо столиці.
Агресивні солдати наказували машинам проїжджати повз, не заважаючи їм просуватися у напрямку до Хараре.
"Не намагайтеся вживати ніяких дурних вчинків. Просто проїдьте," - заявив один із солдатів.
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Увійшовши до столиці, військові через дві години захопили штаб-квартиру державного мовника країни ZBC, що є опорою правлячого режиму. Телерадіомовна корпорація Зімбабве транслює два телеканали і чотири радіостанції.
Під час захоплення будівлі вони наказали співробітникам піти додому. При цьому кілька робітників були побиті за непокору, розповіли два співробітники телерадіокомпанії і правозахисник.
Незабаром після цього три вибухи сталися у центрі столиці південноафриканської країни.
Незважаючи на те, що війська перебувають у столиці, військові поки що нічого не повідомили про долю Мугабе, лідера Зімбабве протягом останніх 37 років.