Армия Зимбабве захватила гостелерадиокомпанию в столице страны

Через сутки после того, как военачальник Константин Чивенга пригрозил вмешаться, чтобы прекратить чистку рядов своих союзников в ZANU-PF Мугабе, репортер издания сообщил о бронетранспортерах на главных дорогах вокруг столицы.

Агрессивные солдаты приказывали машинам проезжать мимо, не мешая им продвигаться по направлению к Хараре.

"Не пытайтесь предпринимать никаких глупых поступков. Просто проезжайте," – заявил один из солдат.

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Войдя в столицу, военные через два часа захватили штаб-квартиру государственного вещателя страны ZBC, являющейся опорой правящего режима. Телерадиовещательная корпорация Зимбабве транслирует два телеканала и четыре радиостанции.

Во время захвата здания они приказали сотрудникам уйти домой. При этом несколько рабочих были избиты за неповиновение, рассказали два сотрудника телерадиокомпании и правозащитник.

Вскоре после этого три взрыва потрясли центр столицы южноафриканской страны.

Несмотря на то, что войска находятся в столице, военные пока что ничего не сообщили о судьбе Мугабе, лидера Зимбабве в течение последних 37 лет.