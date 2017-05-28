Армія Сирії відновила контроль над рядом селищ в провінціях Хомс і Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ 28 травня. УНН. Сили офіційного Дамаска відновили контроль над кількома поселеннями в сирійських провінціях Алеппо і Хомс, передає УНН з посиланням на SANА.
Зазначається, що всього було звільнено понад 12 поселень. Армія Сирії ліквідувала декількох бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава".
Повідомляють, що на звільнених територіях проходять роботи з розмінування закладених терористами бомб.
Нагадаємо, підрозділи іракської армії розпочали наступ на останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в західній частині міста Мосула.