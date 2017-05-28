Армия Сирии восстановила контроль над рядом поселков в провинциях Хомс и Алеппо

Отмечается, что всего было уволено более 12 поселений. Армия Сирии ликвидировала нескольких боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Сообщают, что на освобожденных территориях ведутся работы по разминированию заложенных террористами бомб.

Напомним, подразделения иракской армии начали наступление на последний бастион террористической группировки "Исламское государство" (ИД) в западной части города Мосула.