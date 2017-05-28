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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия Сирии восстановила контроль над рядом поселков в провинциях Хомс и Алеппо

Киев • УНН

 • 10020 просмотра

КИЕВ 28 мая. УНН. Силы официального Дамаска восстановили контроль над несколькими поселениями в сирийских провинциях Алеппо и Хомс, передает УНН со ссылкой на SANА.

Армия Сирии восстановила контроль над рядом поселков в провинциях Хомс и Алеппо

Отмечается, что всего было уволено более 12 поселений. Армия Сирии ликвидировала нескольких боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Сообщают, что на освобожденных территориях ведутся работы по разминированию заложенных террористами бомб.

Напомним, подразделения иракской армии начали наступление на последний бастион террористической группировки "Исламское государство" (ИД) в западной части города Мосула.

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