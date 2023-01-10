Армія рф за добу обстріляла понад 20 міст та сіл на Запоріжжі: поліція показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Російські війська минулої доби вели обстріли по більше ніж 20 населених пунктах Запорізької області, зокрема, по Гуляйполю, Степногірську і Оріхову. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, пише УНН.
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"Учора, 9 січня, армія рф обстріляла понад 20 населених пунктів регіону. Ворог застосував авіацію, безпілотні летальні апарати, артилерію та РСЗВ. Значних пошкоджень зазнали житлові помешкання, також постраждала цивільна інфраструктура у районних центрах області", - повідомили у поліції.
Деталі
Як повідомляється, окупанти атакували Гуляйполе, Оріхів, Малу Токмачку, Лугівське, Білогір'я, Червоне, Омельник, Новопавлівку, Новоданилівку, Залізничне, Новоандріївку, Ольгівське, Дорожнянку, Малинівку, Щербаки, Полтавку, Магдалинівку, Степове, Плавні, Кам'янське, Малі Щербаки. Зокрема:
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- Впродовж доби російські військові гатили по Гуляйполю та прилеглих селах. Під вогнем опинились приватні домоволодіння та квартири місцевих мешканців, зруйновано будівлі на місцевих підприємствах та організаціях.
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- Чималих збитків зазнали мешканці Оріхівщини. В будинках людей побито вікна, потрощено дахи.
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- Також під ворожий вогонь укотре потрапило селище Степногірськ Василівського району. Під час збройної атаки пошкоджені домівки місцевих жителів, осколками від снарядів «градів» посічені паркани та території домоволодінь.
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Правова кваліфікація – стаття 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
Доповнення
Британська розвідка зазначає, що командування окупантів, швидше за все, стурбоване можливістю великих українських наступальних дій у двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі.