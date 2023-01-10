Армія рф за добу обстріляла понад 20 міст та сіл на Запоріжжі: поліція показала наслідки

Цитата

"Учора, 9 січня, армія рф обстріляла понад 20 населених пунктів регіону. Ворог застосував авіацію, безпілотні летальні апарати, артилерію та РСЗВ. Значних пошкоджень зазнали житлові помешкання, також постраждала цивільна інфраструктура у районних центрах області", - повідомили у поліції.

Деталі

Як повідомляється, окупанти атакували Гуляйполе, Оріхів, Малу Токмачку, Лугівське, Білогір'я, Червоне, Омельник, Новопавлівку, Новоданилівку, Залізничне, Новоандріївку, Ольгівське, Дорожнянку, Малинівку, Щербаки, Полтавку, Магдалинівку, Степове, Плавні, Кам'янське, Малі Щербаки. Зокрема:



Впродовж доби російські військові гатили по Гуляйполю та прилеглих селах. Під вогнем опинились приватні домоволодіння та квартири місцевих мешканців, зруйновано будівлі на місцевих підприємствах та організаціях.



Чималих збитків зазнали мешканці Оріхівщини. В будинках людей побито вікна, потрощено дахи.



Також під ворожий вогонь укотре потрапило селище Степногірськ Василівського району. Під час збройної атаки пошкоджені домівки місцевих жителів, осколками від снарядів «градів» посічені паркани та території домоволодінь.



Правова кваліфікація – стаття 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Доповнення

Британська розвідка зазначає, що командування окупантів, швидше за все, стурбоване можливістю великих українських наступальних дій у двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі.