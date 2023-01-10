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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Армия рф за сутки обстреляла более 20 городов и сел на Запорожье: полиция показала последствия

Киев • УНН

 • 371185 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Российские войска за прошедшие сутки вели обстрелы по более чем 20 населенным пунктам Запорожской области, в частности, по Гуляйполю, Степногорску и Орехову. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, пишет УНН.

Армия рф за сутки обстреляла более 20 городов и сел на Запорожье: полиция показала последствия

Цитата

"Вчера, 9 января, армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов региона. Враг применил авиацию, беспилотные летальные аппараты, артиллерию и РСЗО. Значительные повреждения получили жилые помещения, также пострадала гражданская инфраструктура в районных центрах области", - сообщили в полиции.

Детали

Как сообщается, оккупанты атаковали Гуляйполе, Орехов, Малую Токмачку, Луговское, Белогорье, Красное, Омельник, Новопавловку, Новоданиловку, Зализничное, Новоандреевку, Ольговское, Дорожнянку, Малиновку, Щербаки, Полтавку, Магдалиновку, Степное, Плавни, Каменское, Малые Щербаки. В частности:

  • В течение суток российские военные били по Гуляйполю и близлежащим селам. Под огнем оказались частные домовладения и квартиры местных жителей, разрушены здания на местных предприятиях и организациях.
  • Немалый ущерб понесли жители Ореховщины. В домах людей избиты окна, разбиты крыши.
  • Также во вражеский огонь в который раз попал поселок Степногорск Васильевского района. Во время вооруженной атаки повреждены дома местных жителей, осколками от снарядов «градов» иссечены заборы и территории домовладений.

Правовая квалификация – статья 438 «Нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Британская разведка отмечает, что командование оккупантов, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье.

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