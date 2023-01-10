Армия рф за сутки обстреляла более 20 городов и сел на Запорожье: полиция показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Российские войска за прошедшие сутки вели обстрелы по более чем 20 населенным пунктам Запорожской области, в частности, по Гуляйполю, Степногорску и Орехову. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, пишет УНН.
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"Вчера, 9 января, армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов региона. Враг применил авиацию, беспилотные летальные аппараты, артиллерию и РСЗО. Значительные повреждения получили жилые помещения, также пострадала гражданская инфраструктура в районных центрах области", - сообщили в полиции.
Детали
Как сообщается, оккупанты атаковали Гуляйполе, Орехов, Малую Токмачку, Луговское, Белогорье, Красное, Омельник, Новопавловку, Новоданиловку, Зализничное, Новоандреевку, Ольговское, Дорожнянку, Малиновку, Щербаки, Полтавку, Магдалиновку, Степное, Плавни, Каменское, Малые Щербаки. В частности:
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- В течение суток российские военные били по Гуляйполю и близлежащим селам. Под огнем оказались частные домовладения и квартиры местных жителей, разрушены здания на местных предприятиях и организациях.
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- Немалый ущерб понесли жители Ореховщины. В домах людей избиты окна, разбиты крыши.
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- Также во вражеский огонь в который раз попал поселок Степногорск Васильевского района. Во время вооруженной атаки повреждены дома местных жителей, осколками от снарядов «градов» иссечены заборы и территории домовладений.
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Правовая квалификация – статья 438 «Нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
Британская разведка отмечает, что командование оккупантов, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье.