Армія рф вдарила по селу на Донеччині зі "Смерчу": загинула дитина, поранено його матір з братом

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росія атакувала село з РСЗВ «Смерч», повідомили у поліції. Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору.

"Загинув хлопчик, якому за два дні до цього виповнилося 11 років. Його мама та 6-річний брат, а також ще одна цивільна особа зазнали поранень", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, було пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа. Деякі люди дивом вижили під руїнами власних домівок.

Доповнення

Як повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, напередодні зранку росіяни ударили "Іскандерами" по Покровську - поранена 21 людина, пошкоджено 2 адмінбудівлі і 2 житлові багатоповерхівки. Також у Покровській громаді постраждало Даченське - пошкоджено фермерське господарство.

З його слів, ситуація за напрямками така: