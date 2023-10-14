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Армія рф вдарила по селу на Донеччині зі "Смерчу": загинула дитина, поранено його матір з братом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські війська обстріляли село Багатир у Донецькій області, внаслідок удару загинув хлопчик, його матір і менший брат були поранені. Про це повідомили у суботу в ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

росія атакувала село з РСЗВ «Смерч», повідомили у поліції. Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору.

"Загинув хлопчик, якому за два дні до цього виповнилося 11 років. Його мама та 6-річний брат, а також ще одна цивільна особа зазнали поранень", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, було пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа. Деякі люди дивом вижили під руїнами власних домівок.

Доповнення

Як повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, напередодні зранку росіяни ударили "Іскандерами" по Покровську - поранена 21 людина, пошкоджено 2 адмінбудівлі і 2 житлові багатоповерхівки. Також у Покровській громаді постраждало Даченське - пошкоджено фермерське господарство.

З його слів, ситуація за напрямками така:

  • На Волноваському напрямку обстріляні Вугледар і Богоявленка - без жертв.
  • На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала ракетних ударів, обстрілів з танків і артилерії - 1 людина поранена. У Курахівській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Новоселівці Першій Очеретинської громади пошкоджено 7 будинків.
  • На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 7 будинків: 6 у Нью-Йорку і 1 у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку і промислову будівлю.
  • На Лисичанському напрямку під вогнем Сіверськ, а також Торське і Зарічне Лиманської громади.

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