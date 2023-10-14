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Армия рф ударила по селу в Донецкой области из "Смерча": погиб ребенок, ранены его мать с братом

Киев • УНН

 • 378011 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские войска обстреляли село Багатир в Донецкой области, в результате удара погиб мальчик, его мать и младший брат были ранены. Об этом сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

россия атаковала село из РСЗО «Смерч», сообщили в полиции. Зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору.

"Погиб мальчик, которому за два дня до этого исполнилось 11 лет. Его мама и 6-летний брат, а также еще одно гражданское лицо получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, были повреждены 20 частных домов, церковь, школа. Некоторые люди чудом выжили под руинами собственных домов.

Дополнение

Как сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, накануне утром россияне ударили "Искандерами" по Покровску - ранен 21 человек, повреждены 2 админздания и 2 жилые многоэтажки. Также в Покровской громаде пострадало Даченское - повреждено фермерское хозяйство.

По его словам, ситуация по направлениям следующая:

  • На Волновахском направлении обстреляны Угледар и Богоявленка - без жертв.
  • На Донецком направлении Авдеевка подверглась ракетным ударам, обстрелам из танков и артиллерии - 1 человек ранен. В Кураховской громаде поврежден инфраструктурный объект. В Новоселовке Первой Очеретинской громады повреждено 7 домов.
  • На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждено 7 домов: 6 в Нью-Йорке и 1 в Торецке. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка и промышленное здание.
  • На Лисичанском направлении под огнём Северск, а также Торское и Заречное Лиманской громады.

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