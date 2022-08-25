Армія рф вбила в Україні 376 дітей – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські військові вбили в Україні щонайменше 376 дітей. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 1109 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 серпня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 376 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.
Деталі
24 серпня ворог здійснив ракетний обстріл смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинуло двоє дітей 6 та 11 років, ще п’ятеро дістали поранення.
Цього самого дня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури міста Новий Буг Миколаївської області дістали поранення двоє дітей 10 та 16 років.
У ніч на 25 серпня окупанти обстріляли село Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Поранено троє дітей 2, 7 та 15 років.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2328 заклад освіти, з них 289 зруйновано повністю.