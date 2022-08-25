Армия рф убила в Украине 376 детей – Офис Генпрокурора

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22624 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 82145 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 119864 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119249 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269242 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133513 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122124 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372996 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83875 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136560 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

В Совбезе ООН осудили атаку рф на жилой квартал Кривого Рога, из-за которой погибли девять детей

8 апреля, 17:03 • 11344 просмотра

В Украине за более чем 4 месяца задекларировали 6276 единиц оружия

8 апреля, 17:14 • 11856 просмотра

У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

8 апреля, 17:19 • 10361 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 10854 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 17537 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269242 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294235 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372996 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348735 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395711 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78041 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111830 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131164 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170666 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79885 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Армия рф убила в Украине 376 детей – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 128001 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские военные убили в Украине по меньшей мере 376 детей. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Армия рф убила в Украине 376 детей – Офис Генпрокурора

Цитата

"Более 1109 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 25 августа 2022 года по официальной информации ювенальных прокуроров, 376 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

24 августа враг осуществил ракетный обстрел пгт Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области. Погибли двое детей 6 и 11 лет, еще пятеро получили ранения.

В этот же день в результате обстрела гражданской инфраструктуры города Новый Буг Николаевской области получили ранения двое детей 10 и 16 лет.

В ночь на 25 августа оккупанты обстреляли село Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Ранены трое детей 2, 7 и 15 лет.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.85
Bitcoin
$76,078.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,022.50
Ethereum
$1,441.41