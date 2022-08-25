Армия рф убила в Украине 376 детей – Офис Генпрокурора

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"Более 1109 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 25 августа 2022 года по официальной информации ювенальных прокуроров, 376 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

24 августа враг осуществил ракетный обстрел пгт Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области. Погибли двое детей 6 и 11 лет, еще пятеро получили ранения.

В этот же день в результате обстрела гражданской инфраструктуры города Новый Буг Николаевской области получили ранения двое детей 10 и 16 лет.

В ночь на 25 августа оккупанты обстреляли село Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Ранены трое детей 2, 7 и 15 лет.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.