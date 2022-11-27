Армія рф поранила в Україні 851 дитину – Офіс Генпрокурора

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"Станом на ранок 27 листопада 2022 року більше ніж 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 851 отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

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26 листопада внаслідок ракетного обстрілу Дніпра дістав поранення 17-річний хлопець. Цього самого дня окупанти поранили 10-річного хлопчика у Чорнобаївці Херсонської області.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33.

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 заклади освіти, з них 332 зруйновано повністю.