Армия рф ранила в Украине 851 ребенка – Офис Генпрокурора

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"По состоянию на утро 27 ноября 2022 года более 1291 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 440 детей погибли и более 851 получили ранения", – говорится в сообщении.

Детали

26 ноября в результате ракетных обстрелов Днепра получил ранение 17-летний парень. В этот же день оккупанты ранили 10-летнего мальчика в Чернобаевке Херсонской области.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганский – 64, Днепропетровский – 33.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2719 учебных заведений, из них 332 разрушены полностью.