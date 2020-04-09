Армія на карантині: відміна шикувань, щоденні прибирання та чергування швидкої
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В армії через карантин шикування відбуваються тільки на рівні роти, в казармах прибирають по кілька разів на день ,а біля частин чергує машина швидкої допомоги. Про це в інтерв’ю ВВС Україна сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає УНН.
“Зібрань у армії стало справді менше, а шикування, якщо і відбуваються, то лише на рівні роти — кілька десятків бійців”, — повідомили в ЗМІ.
Також вказано, що при цьому бійців продовжують перевозити у переповнених вантажівках.
“Військові, що несуть службу в добовому наряді на КПП, проходять поглиблене медичне обстеження як до заступання в наряд, так і після нього”, — сказав Сергій Наєв.
Він зазначив, що у військових частинах цілодобово чергують медики, а тих військовослужбовців, у кого з’являються симптоми COVID-19, ізолюють і вивозять до госпіталів. На самоізоляції перебуває 118 військових.
“Для цього в кожній частині чергує спеціальна машина швидкої допомоги. Сергій Наєв відзначає, що загалом у казармах посилили санітарію, прибирають по кілька разів на день”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що серед п’яти випадків захворювання, які зафіксували в ЗСУ — жодного на території Донбасу.
“COVID-19 не може підірвати нашу оперативну готовність. Попри пандемію, українські військовослужбовці здатні виконувати завдання за призначенням і готові відбивати агресію на суші, морі чи у повітрі”, — додав Сергій Наєв.
Нагадаємо, у ЗСУ роблять запаси на випадок спалаху коронавірусу на Донбасі.