Армія на карантині: відміна шикувань, щоденні прибирання та чергування швидкої

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В армії через карантин шикування відбуваються тільки на рівні роти, в казармах прибирають по кілька разів на день ,а біля частин чергує машина швидкої допомоги. Про це в інтерв’ю ВВС Україна сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає УНН.