Армия на карантине: отмена построений, ежедневные уборки и дежурство скорой

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В армии из-за карантина построения происходят только на уровне роты, в казармах убирают по несколько раз в день, а у частей дежурит машина скорой помощи. Об этом в интервью ВВС Украина сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.