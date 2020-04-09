Армия на карантине: отмена построений, ежедневные уборки и дежурство скорой

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В армии из-за карантина построения происходят только на уровне роты, в казармах убирают по несколько раз в день, а у частей дежурит машина скорой помощи. Об этом в интервью ВВС Украина сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.

“Собраний в армии стало действительно меньше, а построения, если и происходят, то на уровне роты — несколько десятков бойцов”, — сообщили в СМИ.

Также указано, что при этом бойцов продолжают перевозить в переполненных грузовиках.

“Военные, несущие службу в суточном наряде на КПП, проходят углубленное медицинское обследование как при заступлении в наряд, так и после него”, — сказал Сергей Наев.

Он отметил, что в воинских частях круглосуточно дежурят медики, а тех военнослужащих, у кого появляются симптомы COVID-19, изолируют и вывозят в госпитали. На самоизоляции находится 118 военных.

“Для этого в каждой части дежурит специальная машина скорой помощи. Сергей Наев отмечает, что в целом в казармах усилили санитарию, убирают по несколько раз в день”, — указано в сообщении.

Отмечается, что среди пяти случаев заболевания, зафиксированных в ВСУ — ни одного на территории Донбасса.

“COVID-19 не может подорвать нашу оперативную готовность. Несмотря на пандемию, украинские военнослужащие способны выполнять задачи по назначению и готовы к отражению агрессии на суше, море или в воздухе”, — добавил Сергей Наев.

Напомним, в ВСУ делают запасы на случай вспышки коронавируса на Донбассе.

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