"Армія дронів": Федоров показав роботу "секретного літака-бомбера"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав як працює "секретний літак-бомбер", який отримали завдяки проєкту "Армія дронів". Відповідний пост був опублікований на сторінці у Telegram Федорова, пише УНН.
Цитата
"Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма. Назву скажемо після перемоги)
На відео бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр майстерно знищують ним гармату-гаубицю Д-20", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також Федоров подякував всім, хто підтримує Армію дронів через UNITED24 та на головному екрані Дії.
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