"Армия дронов": Федоров показал работу "секретного самолета-бомбера"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал как работает "секретный самолет-бомбер", который получили благодаря проекту "Армия дронов". Соответствующий пост был опубликован на странице в Telegram Федорова, пишет УНН.
Цитата
"Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы)
На видео бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр мастерски уничтожают им пушку-гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также Федоров поблагодарил всех, кто поддерживает Армию дронов через UNITED24 и на главном экране "Дії".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Армия дронов": укомплектовано еще 8 новых ударных рот БПЛА