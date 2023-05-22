"Армия дронов": Федоров показал работу "секретного самолета-бомбера"

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"Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы)

На видео бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр мастерски уничтожают им пушку-гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.

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Также Федоров поблагодарил всех, кто поддерживает Армию дронов через UNITED24 и на главном экране "Дії".

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