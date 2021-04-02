АРМА шукає управителів для об’єктів нерухомості ексміністра режиму Януковича

Деталі

Так, мова про елітну нерухомість у центрі Києва та передмісті столиці. Зокрема, елітну квартиру та два гаражі в ЖК "Новопечерські Липки" по вулиці Драгомирова, елітний житловий будинок та земельну ділянку поблизу Конча-Заспи під Києвом.

За даними пресслужби, інший лот, виставлений на конкурс, включає дві квартири та чотири машиномісця в самому центрі столиці, на вулиці Інститутській, а також приватну садибу у так званому "Царському селі", що розташоване на Печерських пагорбах

Вартість зазначених активів, за оцінками правоохоронних органів, складає майже 1,5 мільярда гривень. Прийом документів триватиме до 23 квітня 2021 року.

Доповнення

Зазначимо, що мова, ймовірно, йде про майно колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Як повідомляв УНН, у лютому поточного року Печерський районний суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, які пов’язані з Захарченком, та передав його АРМА для пошуку управителів.



Захарченка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.