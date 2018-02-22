АРМА розраховує отримати доступ до більшості баз даних до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів планує отримати доступ до більшості баз даних в Україні до кінця цього року. Про це сьогодні сказав голова Нацагентства Антон Янчук на підсумковій прес-конференції, передає УНН.
“Хоч і на сьогодні ми маємо доступ до первинно необхідного базового пакету джерел, я думаю, що до кінця цього року ми матимемо доступ прямий, хоч і не автоматизований, до переважної більшості джерел, які нас цікавлять в Україні”, — сказав він.
А.Янчук наголосив, що АРМА у майбутньому розраховує на автоматизований доступ до баз даних в Україні для того, щоб перевірка інформації з розшуку активів тривала не “десятки годин, а хвилини”.
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“Як би це не було складно і дорого, але стратегічно Нацагентство буде рухатися у напрямку повної автоматизації доступу до баз даних. Більше того — до автоматизації первинної обробки інформації”.
Паралельно з цим, за словами А.Янчука, АРМА також працює над приєднанням до баз даних за межами України.
Він також зазначив, що Нацагентство на кінець вересня минулого року було авторизоване у трьох найбільших транскордонних мережах з обміну даними розшуку активів.