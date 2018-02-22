АРМА розраховує отримати доступ до більшості баз даних до кінця року

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів планує отримати доступ до більшості баз даних в Україні до кінця цього року. Про це сьогодні сказав голова Нацагентства Антон Янчук на підсумковій прес-конференції, передає УНН.