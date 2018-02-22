АРМА рассчитывает получить доступ к большинству баз данных до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений планирует получить доступ к большинству баз данных в Украине до конца этого года. Об этом сказал председатель Нацагентства Антон Янчук на итоговой пресс-конференции, передает УНН.
“Хотя и сегодня мы имеем доступ к первично необходимому базовому пакету источников, я думаю, что до конца этого года у нас будет доступ прямой, хоть и не автоматизированный, для подавляющего большинства источников, которые нас интересуют в Украине”, — сказал он.
А.Янчук подчеркнул, что АРМА в будущем рассчитывает на автоматизированный доступ к базам данных в Украине для того, чтобы проверка информации по розыску активов длилась не “десятки часов, а минуты”.
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“Как бы это ни было сложно и дорого, но стратегически Нацагентство будет двигаться в направлении полной автоматизации доступа к базам данных. Более того — к автоматизации первичной обработки информации”.
Параллельно с этим, по словам А.Янчука, АРМА также работает над присоединением к базам данных за пределами Украины.
Он также отметил, что Нацагентство на конец сентября прошлого года было авторизовано в трех крупнейших трансграничных сетях по обмену данными розыска активов.