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АРМА отримало в управління корпоративні права проросійського букмекера 1xBet

АРМА отримало в управління корпоративні права проросійського букмекера 1xBet

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління 100% корпоративних прав ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала в Україні під брендом 1xBet. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

Деталі

Вартість арештованої частки становить 30 мільйонів гривень.

За даними правоохоронців, кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин рф. Слідство встановило, що протягом 2021-2022 років група осіб, використовуючи низку вебресурсів, здійснювала букмекерську діяльність та азартні ігри в мережі Інтернет без ліценції. Внаслідок умисного ухилення від сплати податків державний бюджет втратив понад пів мільярда гривень.

Після збору та аналізу інформації про актив АРМА оголосить відкритий конкурс для управителів арештованими корпоративними правами.

Нагадаємо

У вересні 2022 року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій для роботи в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet.

У березні цього року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти компаній, що пов'язані з гральним бізнесом, серед яких була “Твоя беттінгова компанія”. 

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