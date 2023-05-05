АРМА получило в управление корпоративные права пророссийского букмекера 1xBet
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило в управление 100% корпоративных прав ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала в Украине под брендом 1xBet. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
Детали
Стоимость арестованной доли составляет 30 миллионов гривен.
По данным правоохранителей, конечным бенефициарным владельцем компании является гражданин рф. Следствие установило, что в течение 2021-2022 годов группа лиц, используя ряд веб-ресурсов, осуществляла букмекерскую деятельность и азартные игры в сети Интернет без лицензии. В результате умышленного уклонения от уплаты налогов государственный бюджет потерял более полумиллиарда гривен.
После сбора и анализа информации об активе АРМА объявит открытый конкурс для управляющих арестованными корпоративными правами.
Напомним
В сентябре 2022 года из-за "российского следа" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала под брендом 1хBet.
В марте этого года президент Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с игорным бизнесом, среди которых была “Твоя беттинговая компания”.