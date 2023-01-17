АРМА не звітуватиме про заарештовані російські та білоруські активи через необхідність "застосування інтелектуальних зусиль"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Агентстві з розшуку і менеджменту активів відмовилися надати інформацію про перелік російських та білоруських активів, які були арештовані в Україні після 24 лютого 2022 року та передані в управління до АРМА. Про це інформує State Watch з посиланням на повторну відповідь АРМА, передає УНН.
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Зазначається, що після остаточної відмови АРМА оприлюднити інформацію про те, які саме підприємства та майнові комплекси російських і білоруських власників на території України були передані в його управління, в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця повідомили, що провадження закрито.
В АРМА наголошують, що відмовляють у наданні інформації з двох причин.
Зокрема, в АРМА віднесли інформацію про перелік російських та білоруських активів, їхньої вартості та власників до службової інформації у зв’язку з дією воєнного стану та його загрозами, а також заявили, що не ведуть окремий облік цих арештованих активів, а також не мають інформації про отриману суму від їх реалізації.
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“Щодо надання даних у розрізі російських та білоруських активів, а також інформації стосовно загальної суми від їх продажу та розміру надходжень до бюджету, інформуємо, що вказані відомості жодним чином не створюються чи опрацьовуються в процесі виконання АРМА своїх повноважень. Формування ж інформації за запитуваними Вами, критеріями покладає на АРМА додаткове навантаження, зокрема шляхом необхідності застосування значних інтелектуальних зусиль з метою здійснення аналітичної обробки вхідних даних та їх узагальнення”, — йдеться у відповіді АРМА.
Натомість в Trap Aggressor зазначили, що АРМА неодноразово у своїх пресрелізах вказувала саме на російську приналежність отриманих активів.
“Однак Агентство не звітує перед суспільством, скільки конкретно коштів отримав бюджет протягом 2022 року від управління російськими активами, і хто саме управляє цими активами. Через це не можливо оцінити ефективність АРМА”, — зазначають аналітики.