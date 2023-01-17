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АРМА не звітуватиме про заарештовані російські та білоруські активи через необхідність "застосування інтелектуальних зусиль"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. В Агентстві з розшуку і менеджменту активів відмовилися надати інформацію про перелік російських та білоруських активів, які були арештовані в Україні після 24 лютого 2022 року та передані в управління до АРМА. Про це інформує State Watch з посиланням на повторну відповідь АРМА, передає УНН.

АРМА не звітуватиме про заарештовані російські та білоруські активи через необхідність "застосування інтелектуальних зусиль"

Деталі

Зазначається, що після остаточної відмови АРМА оприлюднити інформацію про те, які саме підприємства та майнові комплекси російських і білоруських власників на території України були передані в його управління, в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця повідомили, що провадження закрито.

В АРМА наголошують, що відмовляють у наданні інформації з двох причин.

Зокрема, в АРМА віднесли інформацію про перелік російських та білоруських активів, їхньої вартості та власників до службової інформації у зв’язку з дією воєнного стану та його загрозами, а також заявили, що не ведуть окремий облік цих арештованих активів, а також не мають інформації про отриману суму від їх реалізації.

Цитата

“Щодо надання даних у розрізі російських та білоруських активів, а також інформації стосовно загальної суми від їх продажу та розміру надходжень до бюджету, інформуємо, що вказані відомості жодним чином не створюються чи опрацьовуються в процесі виконання АРМА своїх повноважень. Формування ж інформації за запитуваними Вами, критеріями покладає на АРМА додаткове навантаження, зокрема шляхом необхідності застосування значних інтелектуальних зусиль з метою здійснення аналітичної обробки вхідних даних та їх узагальнення”, — йдеться у відповіді АРМА.

Натомість в Trap Aggressor зазначили, що АРМА неодноразово у своїх пресрелізах вказувала саме на російську приналежність отриманих активів.

“Однак Агентство не звітує перед суспільством, скільки конкретно коштів отримав бюджет протягом 2022 року від управління російськими активами, і хто саме управляє цими активами. Через це не можливо оцінити ефективність АРМА”, — зазначають аналітики.

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