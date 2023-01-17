АРМА не будет отчитываться об арестованных российских и белорусских активах из-за необходимости "применения интеллектуальных усилий"

Детали

Отмечается, что после окончательного отказа АРМА обнародовать информацию о том, какие именно предприятия и имущественные комплексы российских и белорусских владельцев на территории Украины были переданы в его управление, в Секретариате Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца сообщили, что производство закрыто.

В АРМА отмечают, что отказывают в предоставлении информации по двум причинам.

В частности, в АРМА отнесли информацию о перечне российских и белорусских активов, их стоимости и владельцев к служебной информации в связи с действием военного положения и его угрозами, а также заявили, что не ведут отдельный учет этих арестованных активов, а также не имеют информации о полученной сумме от их реализации.

Цитата

“Относительно предоставления данных в разрезе российских и белорусских активов, а также информации относительно общей суммы от их продажи и размера поступлений в бюджет, информируем, что указанные сведения никоим образом не создаются или обрабатываются в процессе выполнения АРМА своих полномочий. Формирование же информации по запрашиваемым Вами, критериям возлагает на АРМА дополнительную нагрузку, в частности путем необходимости применения значительных интеллектуальных усилий с целью осуществления аналитической обработки входных данных и их обобщения”, — говорится в ответе АРМА.

Зато в Trap Aggressor отметили, что АРМА неоднократно в своих пресс-релизах указывала именно на российскую принадлежность полученных активов.

“Однако Агентство не отчитывается перед обществом, сколько конкретно средств получил бюджет в течение 2022 года от управления российскими активами, и кто именно управляет этими активами. Из-за этого не возможно оценить эффективность АРМА”, — отмечают аналитики.