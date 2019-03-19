АРМА досі не має доступу до ЄРДР

"Стосовно питання про те, які взагалі активи в Україні арештовані, і яка з них частина передана в управління АРМА, це питання є цікавим і нам самим, адже у АРМА досі немає доступу до ЄРДР, ми рухаємось у напрямку отримання доступу до цього реєстру", - сказав керівник АРМА.

За словами Янчука, існують різні точки зору з приводу того, скільки взагалі в Україні існує кримінальних проваджень, і в якій частині з них застосовано арешт майна як спосіб забезпечення кримінального провадження.

"Тут варто зазначити, у АРМА немає жодної дискреції вирішувати, чим управляти, чим не управляти. Це повністю є дискрецією правоохоронного органу. Тому навіть якщо на певне майно накладено арешт у кримінальному провадженні, це лишається дискрецією правоохоронного органу вирішити, передавати його в управління АРМА чи ні", - сказав він.

Нагадаємо, АРМА оприлюднила список всіх арештованих активів в управлінні.