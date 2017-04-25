Арку Дружби народів у Києві "перефарбували" у веселку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Арт-інсталяцію з перетворення Арки Дружби народів на "Arch of Diversity" (Арка розмаїття) підготували до пісенного конкурсу "Євробачення-2017", який відбудеться у столиці в травні. Про це повідомив керівний партнер компанії, яка виграла тендер на здійснення PR-підтримки Євробачення, Геннадій Курочка у Facebook, передає УНН.
"Зустрічайте початок арт-інсталяції "Arch of Diversity" (Арка розмаїття) – найбільшу штучно створену кольорову веселку", - зазначив він.
З його слів, "звичайно, після Євробачення повернемо все, як було".
Нагадаємо, Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві.
Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.