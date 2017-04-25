Арку Дружбы народов в Киеве "перекрасили" в радугу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Арт-инсталляция по преобразованию Арки Дружбы народов на "Arch of Diversity" (Арка разнообразия) подготовили к песенному конкурсу "Евровидение-2017", который состоится в столице в мае. Об этом сообщил управляющий партнер компании, выигравшей тендер на осуществление PR-поддержки Евровидения, Геннадий Курочка в Facebook, передает УНН.
"Встречайте начало арт-инсталляции "Arch of Diversity" (Арка разнообразия) - самую большую искусственно созданную цветную радугу", - отметил он.
По его словам, "конечно, после Евровидения вернем все, как было".
Напомним, Евровидение пройдет в Международном выставочном центре в Киеве.
Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.