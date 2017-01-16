Архітектор з Нідерландів розповіла, що зробило б привабливішим театр на Подолі

“Можна було подумати і зробити дуже прості речі. По-перше, зменшити будівлю. Тому що, якщо ви архітектор, то ви розумієте, що неможливо такий об’єм розміщувати в такому місці. Також фасад театру повинен бути відкритим. Він повинен разом з вулицею жити. Якщо фасад був би відкритим, було б постійне спілкування з вулицею. Це було б набагато привабливіше”, — зазначила архітектор.

Нагадаємо, поява нового фасаду театру на Подолі викликала обурення киян через його зовнішній вигляд, що не відповідає архітектурному ансамблю Андріївського узвозу. Згодом на сайті Київської міської ради було зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку.

Як повідомляв УНН, Київрада має розглянути звернення киян щодо знесення нового фасаду театру.