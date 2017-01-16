Архитектор из Нидерландов рассказала, что сделало бы более привлекательным театр на Подоле

"Можно было подумать и сделать очень простые вещи. Во-первых, уменьшить здание. Потому что, если вы архитектор, то вы понимаете, что невозможно такой объем размещать в таком месте. Также фасад театра должен быть открытым. Он должен вместе с улицей жить. Если фасад был бы открытым, было бы постоянное общение с улицей. Это было бы намного привлекательнее", - отметила архитектор.

Напомним, появление нового фасада театра на Подоле вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, который не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска. Впоследствии на сайте Киевского городского совета была зарегистрирована электронная петиция с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску, снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания.

Как сообщал УНН, Киевсовет должен рассмотреть обращение киевлян относительно сноса нового фасада театра.