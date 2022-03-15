Архідиякон Одеської єпархії УПЦ засудив патріарха Кирила

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"Ви могли врятувати ситуацію, Патріарх повинен був розірвати ризи, сказати стріляйте по мені, але не благословити Путіна, щоб вбивали паству. Тому багато єпархій перестали згадувати ваше ім'я. Неможливо нікого змусити любити силою - Бог так не робить", - сказав Андрій Пальчук.

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Зазначимо, що резонанс викликала промова предстоятеля Російської Православної церкви Патріарха Кирила в проповіді в Храмі Христа Спасителя в Москві 6 березня, в день, коли православні християни відзначають Прощену неділю.

"Русь - одна країна, один народ. Але налякані цією силою сусіди стали робити все, щоб цей народ розділити, щоб вселити частинам цього народу, що ви зовсім не один народ. І ми бачимо до якогось жахливого апогею зараз доходить це навіювання, коли хтось у браті своєму не бачить брата, а бачить ворога", - сказав Кирило.

"Хто нападає сьогодні на Україну, де вісім років йде придушення і винищення людей на Донбасі?" - поставив Кирило риторичне питання, додавши, що "ми вступили в боротьбу, яка має не фізичне, а метафізичне значення". Він також додав, що православні "не можуть не бути" зі своїми братами на Донбасі.

Нагадаємо

24 лютого Росія почала повноформатну війну проти України.