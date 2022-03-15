Архидиакон Одесской епархии УПЦ осудил патриарха Кирилла

ukru
19:03 • 36541 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 100775 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 103583 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 94443 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 66987 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 79546 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 71180 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 109135 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 120935 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126411 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 71704 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 46836 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 51928 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 63604 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 50477 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 109136 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 110101 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 249766 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 279376 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 216001 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 95364 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 120936 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 107133 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 124666 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126923 просмотра
Актуальное
Архидиакон Одесской епархии УПЦ осудил патриарха Кирилла

Архидиакон Одесской епархии УПЦ осудил патриарха Кирилла

Киев • УНН

 • 442476 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Архидиакон Одесской епархии УПЦ Андрей Пальчук записал видеоролик, в котором осуждает благословение войны в Украине патриархом Кириллом. Видео опубликовал телеграмм-канал Одесской епархии УПЦ, передает УНН.

Цитата

"Вы могли спасти ситуацию, патриарх должен был разорвать ризы, сказать стреляйте по мне, но не благословить Путина, чтоб убивали паству. Поэтому многие епархии перестали упоминать ваше имя. Невозможно никого заставить любить силой — Бог так не делает", - сказал Андрей Пальчук.

Добавим

Отметим, что резонанс вызвала речь предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. 

"Русь – одна страна, один народ. Но напуганные этой силой соседи стали делать все, чтобы этот народ разделить, чтобы внушить частям этого народа, что вы вовсе не один народ. И мы видим до какого ужасного апогея сейчас доходит это внушение, когда кто-то в брате своем не видит брата, а видит врага", - сказал Кирилл.

"Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей на Донбассе?" – задал Кирилл риторический вопрос, добавив, что "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Он также добавил, что православные "не могут не быть" со своими братьями на Донбассе.

Напомним

24 февраля Россия начала полноформатную войну против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаУНН-Одесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы