Архидиакон Одесской епархии УПЦ осудил патриарха Кирилла

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"Вы могли спасти ситуацию, патриарх должен был разорвать ризы, сказать стреляйте по мне, но не благословить Путина, чтоб убивали паству. Поэтому многие епархии перестали упоминать ваше имя. Невозможно никого заставить любить силой — Бог так не делает", - сказал Андрей Пальчук.

Добавим

Отметим, что резонанс вызвала речь предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье.

"Русь – одна страна, один народ. Но напуганные этой силой соседи стали делать все, чтобы этот народ разделить, чтобы внушить частям этого народа, что вы вовсе не один народ. И мы видим до какого ужасного апогея сейчас доходит это внушение, когда кто-то в брате своем не видит брата, а видит врага", - сказал Кирилл.

"Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей на Донбассе?" – задал Кирилл риторический вопрос, добавив, что "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Он также добавил, что православные "не могут не быть" со своими братьями на Донбассе.

Напомним

24 февраля Россия начала полноформатную войну против Украины.