Арка Дружби народів в арт-інсталяції "Arch of Diversity" - аерозйомка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Арку Дружби народів перефарбували на час проведення пісенного конкурсу Євробачення, який цього року пройде в Київському Міжнародному виставковому центрі, передає кореспондент УНН.
"Арт-інсталяції Arch of Diversity (Арка різноманітності) - найбільш штучно створена кольорова веселка коли-небудь", - написав на своїй сторінці в Facebook керуючий партнер компанії, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час "Євробачення" в Києві Геннадій Курочка.
Також він зазначив, що "після "Євробачення" повернемо все, як було! Не хвилюйтеся".
Нагадаємо, у "Правому секторі" закликали знести арку "Дружби народів" у Києві.