Арка Дружбы народов в арт-инсталляции "Arch of Diversity" - аэросъемка

"Арт-инсталляции Arch of Diversity (Арка разнообразия) - наиболее искусственно созданная цветная радуга когда-нибудь", - написал на своей странице в Facebook управляющий партнер компании, выигравшей тендер на осуществление коммуникации во время "Евровидения" в Киеве Геннадий Курочка.

Также он отметил, что "после "Евровидения" вернем все, как было! Не волнуйтесь".

Напомним, в "Правом секторе" призвали снести арку "Дружбы народов " в Киеве.