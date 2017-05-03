Арка Дружбы народов в арт-инсталляции "Arch of Diversity" - аэросъемка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Арку Дружбы народов перекрасили на время проведения песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Киеве в Международном выставочном центре, передает корреспондент УНН.
"Арт-инсталляции Arch of Diversity (Арка разнообразия) - наиболее искусственно созданная цветная радуга когда-нибудь", - написал на своей странице в Facebook управляющий партнер компании, выигравшей тендер на осуществление коммуникации во время "Евровидения" в Киеве Геннадий Курочка.
Также он отметил, что "после "Евровидения" вернем все, как было! Не волнуйтесь".
Напомним, в "Правом секторе" призвали снести арку "Дружбы народов " в Киеве.