Аргентинська влада легалізувала олію каннабіса в медичних цілях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Аргентина дала остаточне законодавче схвалення законопроекту, що легалізує масло канабісу для лікарського використання і дозволяє федеральному уряду вирощувати марихуану для дослідницьких і терапевтичних цілей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Законопроект має бути підписаний президентом Аргентини Маурісіо Макрі, чия партія виступила із цим законопроектом.
“Тридцять відсотків епілептиків не реагують на традиційну медицину”, — повідомила лікар Ана Марія Гарсія Никора місцевому телебаченню після остаточного голосування сенату з цього приводу.
Чилі і Колумбія прийняли аналогічні закони, а сусідній Уругвай добився повної легалізації марихуани, прагнучи вирвати цей бізнес у зловмисників.
Законопроект, який схвалює використання масла канабісу, перебуває на розгляді в конгресі Перу. У січні органи охорони здоров’я Бразилії випустили першу в країні ліцензію на продаж орального спрею, отриманого з марихуани, що використовується для лікування розсіяного склерозу.
Як повідомляв УНН, перший в Європі центр терапії марихуаною відкриють на Сумщині.