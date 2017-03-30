Аргентинские власти легализовала масло каннабиса в медицинских целях

Законопроект должен быть подписан президентом Аргентины Маурисио Макри, чья партия выступила с этим законопроектом.

"Тридцать процентов эпилептиков не реагируют на традиционную медицину", - сообщила врач Ана Мария Гарсия Никора местному телевидению после окончательного голосования сената по этому поводу.

Чили и Колумбия приняли аналогичные законы, а соседний Уругвай добился полной легализации марихуаны, стремясь вырвать этот бизнес у злоумышленников.

Законопроект, который одобряет использование масла каннабиса, находится на рассмотрении в конгрессе Перу. В январе органы здравоохранения Бразилии выпустили первую в стране лицензию на продажу орального спрея, полученного из марихуаны, который используется для лечения рассеянного склероза.

Как сообщал УНН, первый в Европе центр терапии марихуаной откроют в Сумской области.