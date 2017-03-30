Аргентинские власти легализовала масло каннабиса в медицинских целях

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40670 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102397 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156718 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116551 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116530 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112553 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104252 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107069 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103564 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153656 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Аргентинские власти легализовала масло каннабиса в медицинских целях

Аргентинские власти легализовала масло каннабиса в медицинских целях

Киев  •  УНН

 • 8878 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Аргентина дала окончательное законодательное одобрение законопроекта, который разрешает масло каннабиса для лекарственного использования и позволяет федеральному правительству выращивать марихуану для исследовательских и терапевтических целей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Законопроект должен быть подписан президентом Аргентины Маурисио Макри, чья партия выступила с этим законопроектом.

"Тридцать процентов эпилептиков не реагируют на традиционную медицину", - сообщила врач Ана Мария Гарсия Никора местному телевидению после окончательного голосования сената по этому поводу.

Чили и Колумбия приняли аналогичные законы, а соседний Уругвай добился полной легализации марихуаны, стремясь вырвать этот бизнес у злоумышленников.

Законопроект, который одобряет использование масла каннабиса, находится на рассмотрении в конгрессе Перу. В январе органы здравоохранения Бразилии выпустили первую в стране лицензию на продажу орального спрея, полученного из марихуаны, который используется для лечения рассеянного склероза.

Как сообщал УНН, первый в Европе центр терапии марихуаной откроют в Сумской области.

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